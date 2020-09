Da prima "zona rossa" a culla delle eccellenze, Vo' ora si promuove col sito visitvo.it

VO' - Prima "zona rossa" d'Italia, il laboratorio che è servito per capire e studiare il Covid-19, per rialzarsi, aiutando tutta l'Italia a districarsi nella pandemia. Adesso Vo' vuole promuoversi, farsi conoscere ancora di più, mettere in vetruina le sue eccellenze, le storie e le curiosità del territorio, le sue strutture alberghiere e ricettive.

Nasce così il portale www.visitvo.it con l’obiettivo di descrivere e proporre l’altra faccia di Vo', non come “zona rossa” ma come punto di riferimento turistico del comprensorio delle Terme e dei Colli Euganei in provincia di Padova.



Ultimo aggiornamento: 13:11

Ilcon le Docg e le Doc dei Colli Euganei (Serprino, Fior d’Arancio e i Colli Euganei Rosso); le iniziative legate alla produzione viti-vinicola come la tradizionale “”; la ristorazione tipica del territorio; i percorsi naturalistici per il trekking; le salite e le discese per gli amanti delle due ruote, siano esse moto o biciclette; la lavorazione della trachite, pregiata pietra che riveste le calli di Venezia. Sono tante le particolarità e le eccellenze del territorio, senza dimenticare il patrimonio storico- culturale e l’offerta in termini ricettivi.