​Covid, bar chiuso a Vigonza: assembramenti, tavoli vicini e nessun igienizzante

VIGONZA (PADOVA) - La sera dello scorso 26 settembre la Squadra Amministrativa della Questura di Padova ha effettuato un controllo in un bar a Vigonza, anche a seguito di esposti presentati dai residenti per continui assembramenti di persone in violazione alla normativa anticovid.

Covid, chiuso bar Durante l’attività, i poliziotti hanno appurato la mancanza di stazioni di igienizzazione all’ ingresso del plateatico del locale e la mancanza di un corretto distanziamento fra i tavoli, quasi tutti occupati dai clienti. Sono stati accertati inoltre la mancanza degli etilometri a disposizione dei clienti e l’ aumento dell’ area di somministrazione.



Il successivo 30 settembre la Questura di Padova ha notificato al legale rappresentante della società proprietaria del bar, con sede a Padova, l’obbligo di chiusura per giorni 5 e una sanzione amministrativa per un totale di 400 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA