Covid Veneto e Fvg, il bollettino di oggi, mercoledì 3 agosto 2022

Covid in Veneto, il bollettino di oggi , mercoledì 3 agosto 2022. Sono 5.505 i nuovi casi di Coronavirus registrati sul nostro territorio nelle ultime 24 ore, che porta il totale dei contagi in regione a 2.114.872. Lo rileva il report della Regione. Si registrano anche 14 vittime, con il totale a 15.113. Scendono leggermente gli attuali positivi a 84.482, -2.313 rispetto a ieri.

Crescono i ricoveri

Lieve crescita per gli ospedali, con 1.115 ricoveri in area medica (+24) medica e 38 (+12) in terapia intensiva.

Covid in Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.777 tamponi molecolari sono stati rilevati 344 nuovi contagi. Sono inoltre 4. 327i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 972 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 7 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 276. Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione Fvg nel bollettino quotidiano. Oggi si registrano i decessi di 4 persone, secondo la seguente suddivisione territoriale: 3 a Trieste; 1 a Pordenone. Il numero complessivo delle persone decedute dall'inizio della pandemia è 5.270 con la seguente suddivisione territoriale: 1.319 a Trieste, 2.450 a Udine, 1.014 a Pordenone e 487 a Gorizia. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 456811 persone.