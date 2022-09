Covid in Veneto, il bollettino di oggi, sabato 24 settembre 2022. Nuovi contagi ancora alti: 3.319 casi e 5 vittime

Covid in Veneto, il bollettino di oggi, sabato 24 settembre 2022. Prosegue al ritmo di circa tremila nuovi casi al giorno il contagio da Coronavirus sul nostro territorio, con 3.319 casi registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 2.251.033. Vi sono anche 5 decessi, per un totale di 15.455 vittime dall'inizio della pandemia. In risalita i malati totali, che oggi sono 38.701, 1.403 in più rispetto alla rilevazione di ieri.

Scendono i dati clinici, con 489 pazienti in area medica (-6) e 18 (-2) in terapia intensiva. La campagna vaccinale ha fatto registrare ieri 2.208 somministrazioni, prevalentemente (1.944) quarte dosi.

IL BOLLETTINO DI OGGI - SCARICA IL PDF