Covid Veneto, boom di casi: 9.792 nuovi positivi e 5 morti. Padova oltre 2.200

Boom di casi di Covid-19 in Veneto: 9.792 i nuovi positivi e 5 i morti secondo il bollettino di Azienda Zero delle ore 8 del 28 giugno 2022. Numeri da stagione invernale piena. A Padova il numero maggiore di nuovi casi di Covid (2204), molti positivi anche a Treviso (1710) e Vicenza (1656), Venezia (1.614), Verona (1569) . Forte crescita dei positivi anche Belluno (418) e Rovigo (365) sia pure con numeri assoluti inferiori alle altre province. In risalita i ricoveri in ospedale: 589 (+24) nelle aree non critiche e 24 (-5) nelle terapie intensive.

l totale delle infezioni dall'inizio dell'epidemia sale a 1.842.379, quello dei decessi a 14.794. Prosegue l'aumento significativo degli attuali positivi, che ora sono 62.994 (+4.787).

Un anno fa, in base ai dati ufficiali diffusi martedì 29 giugno, i nuovi positivi in Veneto erano 38, tre le vittime, 306 i ricoverati di cui (23 in terapia intensiva)

Vaccinazioni, il punto

Sono state 1.159 le dosi somministrate ieri di cui 21 prime dosi e 1.101 booster. La popolazione residente a ciclo completo è del 81,9% pari a 3.978.355 persone.

