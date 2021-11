Covid in Veneto, il bollettino di oggi, 10 novembre 2021. Quasi mille contagi in 24 ore

Covid in Veneto, il bollettino di oggi , mercoledì 10 novembre 2021. Quasi mille contagi in 24 ore: sono 931 i nuovi positivi registrati dal report della Regione. Il totale di positivi da inizio pandemia sale a quota 487.192. Sono due le vittime del virus, sempre nelle ultime 24 ore, con il totale dei decessi che sale a 11.858. Gli attualmente positivi sono 13.609.

APPROFONDIMENTI IL PUNTO Luca Zaia in diretta oggi: «Chi manifesta metta la... IL BOLLETTINO Coronavirus in Fvg, 418 contagi e sei morti. I ricoveri salgono, ma...

Contagi nelle province venete

La provincia con il maggior numero di contagi è quella di Padova, con 225 casi, segue Treviso con 171, Vicenza con 170, Venezia con 164, Verona con 150, Rovigo con 37 e Belluno con 13.

Ricoveri negli ospedali veneti

Sono 273 i ricoverati oggi in area non critica (ieri erano 261) e 57 quelli in terapia intensiva (ieri erano 58).

IL BOLLETTINO DI OGGI - SCARICA IL PDF