Covid Veneto, il bollettino di oggi, 14 luglio 2022. Ci sono 10.525 nuovi contagi e 8 vittime in 24 ore. Aumentano i ricoveri in ospedale

Covid in Veneto, il bollettino di oggi , giovedì 14 luglio 2022. Sono 10.525 i nuovi contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore nelle nostre province, mentre le vittime sono 8, lo riporta il Report della Regione. Il totale dei positivi da inizio pandemia arriva a quota 1.980.147, mentre il totale delle vittime arriva a 14.898. Prosegue la salita degli attuali positivi, che restano oltre quota centomila, e sono 106.846, pari a 3.722 in più rispetto a ieri.

Contagi nelle province del Veneto oggi

La provincia con il maggior numero di contagi è quella di Padova, con 2.090 casi, segue Treviso con 1.990 casi e Vicenza con 1.937. A Venezia sono stati invece 1.784 i nuovi positivi, a Verona 1.694. Rovigo ha 454 contagi, Belluno 374.

Aumentano i ricoveri

In aumento la situazione clinica in area non critica, con 923 ricoveri (+15). e invariata a 44 (-2) in terapia intensiva.

Vaccini

Quanto ai vaccini, ieri sono state somministrate 906 dosi booster.

