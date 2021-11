Covid in Veneto, impennata dei contagi: il bollettino di oggi, giovedì 11 novembre 2021

Covid in Veneto, il bollettino di oggi , giovedì 11 novembre 2021. Dopo mesi i contagi da Coronavirus tornano a sfondare la quota dei 1.000 casi giornalieri. Nelle ultime 24 ore sono stati 1.077 i nuovi contagi. Si registrano anche 5 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Numeri che confermano la nuova ondata in atto, e che non si vedevano dall'inverno scorso. Il totale dei positivi da inizio pandemia sale a 488.269 e sono 14.224 gli attualmente positivi. I decessi da inizio epidemia hanno raggiunto quota 11.863.

Contagi nelle province venete

Al primo posto per numero di contagi c'è la provincia di Padova, con 241 casi, segue Venezia con 198, Verona con 190, Vicenza con 188, Treviso con 152, sale il contagio anche a Rovigo, con 49 casi e Belluno, con 47.

Ricoveri negli ospedali veneti

Sono 269 i pazienti ricoverati nelle aree non critiche (+4) degli ospedali e 59 (+2) quelli nelle terapie intensive.

Vaccini

Si concentra sulle terze dosi soprattutto il lavoro dei centri vaccinali in Veneto. Ieri su 13.837 somministrazioni, 8.220 sono state dosi addizionali/booster (ora in totale sono 175.028), mentre non si sposta il trend delle prime dosi, 1.128 in un giorno. La popolazione che ha già effettuato il richiamo vaccinale è il 74,2% (3.601.667). Sono infine 7.381.179 le somministrazioni effettuate dall'inizio della campagna di immunizzazione.

Peggiora la situazione Covid in Veneto: l'analisi

L'analisi della Fondazione Gimbe nella settimana 3-9 novembre conferma il peggioramento della situazione Covid anche in Veneto, sia per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (270), che per l'aumento dei nuovi contagi, +60,1% rispetto alla settimana precedente . Negli ospedali della regione sono sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (4%) e in terapia intensiva (5%) occupati da pazienti Covid. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale, rileva Gimbe, è pari 75,4% (media Italia 76,4%) a cui aggiungere un ulteriore 2,6% (media Italia 2,6%) solo con prima dose. La situazione dei nuovi casi per 100.000 abitanti nella settimana 3-9 novembre, suddivisa per provincia, è la seguente: Padova 119, Belluno 106, Vicenza 102, Treviso 101, Venezia 101, Rovigo 95, Verona 93.

IL BOLLETTINO INTEGRALE DI OGGI - SCARICA IL PDF