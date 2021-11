Covid in Veneto, il bollettino di oggi, mercoledì 3 novembre 2021. Impennata nei contagi e due vittime. Crescono i ricoveri

Covid in Veneto, il bollettino di oggi , mercoledì 3 novembre 2021. Impennata nei contagi nelle province venete: sono 781 i nuovi positivi al Coronavirus, un numero così alto non lo si vedeva da tempo sul nostro territorio. In totale i positivi da inizio pandemia sono 481.939, gli attualmente positivi sono 11.174. Sono due le nuove vittime del Covid.

Il contagio nelle province venete

Il virus torna ad alzare la testa in Veneto, lo si vede dai numeri dei contagi nelle province. In testa per numero di nuovi positivi c'è Padova, con 186 casi, segue Vicenza con 152, Treviso con 129, Venezia e Verona con 115 ciascuna, Rovigo con 33 e Belluno con 28.

Ricoveri in ospedale

In crescita il numero dei pazienti Covid ricoverati in ospedale: nei reparti non critici sono 225 (+7) e nelle terapie intensive 41 (+2).

