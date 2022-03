Covid Veneto, il bollettino di oggi, 15 marzo 2022. Il Coronavirus rialza la testa: impennata di contagi e 15 morti

Covid in Veneto, il bollettino di oggi , martedì 15 marzo 2022. Il Coronavirus rialza la testa nella nostra regione, almeno per quanto riguarda i nuovi contagi: sono infatti 7.313 i nuovi positivi trovati nelle ultime 24 ore, il dato porta il totale dei positivi da inizio pandemia in Veneto a 1.389.473, mentre gli attualmente positivi sono 55.118. Alto anche il numero delle vittime registrate sempre nell'ultimo giorno, sono 15, il totale dei decessi da inizio epidemia sale quindi a 13.997.

Contagi sopra i mille in quattro province

I numeri si alzano, soprattutto in quattro province del Veneto: la prima è Padova, dove sono stati scoperti 1.670 nuovi contagiati, segue Venezia, con 1.501 casi, Vicenza, con 1.300 casi e infine Verona, con 1.185 positivi. Appena sotto il migliaio c'è Treviso, con 947 nuovi positivi, numeri inferiori a Rovigo, con 326 casi e Belluno, 211.

Ricoveri e vaccini

Numeri in calo negli ospedali: i malati Covid ricoverati in area medica sono 753 (-16), mentre rimangono 61 quelli nelle terapie intensive. In leggero aumento rispetto al dato precedente l'attività vaccinale: eri sono state 3.550 le somministrazioni in tutta la regione, e solo 121 le prime dosi.

Il commento di Zaia

«I ricoverati continuano a calare in Veneto - spiega il presidente della Regione, Luca Zaia - ad oggi abbiamo 814 ricoverati, di cui 753 in area non critica e 61 in terapia intensiva. Ricordo che la punta massima delle terapie intensive è stato 500 il 1 gennaio 2021. Siamo arrivati a 13.997 decessi e siamo l'ottava regione per mortalità». Zaia ha citato uno studio della rivista scientifica «Lancet» sulla mortalità avuta e quella attesa. «Si legge che la mortalità avuta è inferiore a quella attesa, eppure siamo una delle comunità più colpite al mondo». Su cosa accadrà dopo il 31 marzo, il presidente della Regione risponde: «Immagino che lo stato di emergenza finirà. Penso sia giunto il momento di abbandonare le restrizioni, è un passaggio doveroso. Da qui però subentra la responsabilità individuale, dovremo dosare il livello di protezione e il cittadino dovrà fare un lavoro di squadra. Mi auguro che usciremo anche dal conflitto sociale tra chi è vaccinato e chi no. Il Covid ha tirato fuori il meglio e il peggio di noi».

IL BOLLETTINO INTEGRALE DI OGGI - SCARICA IL PDF