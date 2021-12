Covid in Veneto, il bollettino di oggi, venerdì 3 dicembre 2021. Sfondata la soglia dei 3mila contagi in 24 ore e 9 vittime

Covid in Veneto, il bollettino di oggi , venerdì 3 dicembre 2021. Sfondata la soglia dei 3mila contagi in 24 ore nella nostra regione: non succedeva da gennaio. Ci sono state anche 9 vittime. Sono 3.116 i nuovi contagi sul nostro territorio secondo il report della Regione, con una incidenza sul totale dei test del 3,18%. Con nove decessi il totale delle vittime sale a 11.992. Quello degli infetti si aggiorna invece a 525.803. I cittadini attualmente positivi e quindi in isolamento sono 35.705 (+1.877).

Contagi nelle province venete

Il triste record di nuovi positivi in 24 ore spetta alla provincia di Padova, con 843 nuovi casi registrati, segue Treviso con 671, Venezia con 578 casi, Vicenza con 489. A Verona invece sono stati trovati 291 nuovi positivi, 131 a Belluno e 91 a Rovigo.

Ricoveri negli ospedali del Veneto

Peggiora la situazione ospedaliera. I malati Covid ricoverati sono 664 (+25), di cui 549 (+15) nei rreparti medici, e 115 (+10) in terapia intensiva.

Vaccini: aumentano le prime dosi

È un trend che si consolida quello dell'aumento delle prime dosi di vaccino in Veneto, ad un anno dall'inizio della campagna di profilassi contro il Covid. Ieri sono state 2.910 le prime vaccini, su un totale di 42.054 somministrazioni, conferma che la macchina sanitaria è di nuovo a pieno ritmo. Una crescita dovuta soprattutto alle terze dosi/booster, 37.610, Sono 585.635 i cittadini veneti che hanno già ricevuto la dose addizionale, pari al 12,1% della popolazione residente.