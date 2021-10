Covid in Veneto, il bollettino di oggi, giovedì 28 ottobre 2021. Sono 508 i nuovi contagi e una vittima del Coronavirus nelle ultime 24 ore. Il totale dei positivi da inizio pandemia sale a quota 479.017, mentre gli attualmente positivi sono 9.945. Il totale dei decessi è invece a 11.821.

Contagi nelle province venete

Il numero maggiore di nuovi positivi si registra a Padova, con 128 casi, segue Treviso con 87, Venezia con 85, Verona con 78, Vicenza con 64. Numeri nettamente inferiori per Rovigo, con 39 casi, e Belluno, con 24.

Ricoveri in ospedale

La situazione clinica, stabile, vede 203 malati ricoverati in area non critica (-2) e 37 (+3) in terapia intensiva.

