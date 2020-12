Variante inglese del covid, l'immunologa Antonella Viola: «Non sappiamo sia davvero più pericolosa»

PADOVA - «A costo di ripetermi vi dico: non c'è motivo di panico», per la circolazione della nuova variante inglese del coronavirus Sars-CoV-2. «Non sappiamo se questa variante sia davvero più pericolosa. Servono dati di laboratorio che non sono ancora stati prodotti». Lo ribadisce l'immunologa dell'università di Padova Antonella Viola.

«Solo così», attraverso nuovi studi, spiega su Facebook, «sapremo se» il nuovo mutante «è davvero - come sembra dai calcoli matematici - più contagioso; causa una malattia più severa; è riconosciuto dagli anticorpi generati contro l'altra Spike», ossia contro la versione originaria della proteina che il virus utilizza per attaccare le nostre cellule, «e quindi i vaccini restano efficaci».

