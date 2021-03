Antonella Viola: «Vaccini? Facciamo test coagulativi per fugare ogni dubbio sugli effetti»

«Guardando i numeri, sono quasi certa (e dico quasi solo perché il dubbio è il mio mestiere) del fatto che non ci sia un rischio generale di tromboembolismo legato al vaccino AstraZeneca» contro Covid-19.

«Ma non credo che alla gente basti che io, i miei colleghi o i politici ripetiamo che il vaccino è sicuro. Perché allora non fare un prelievo alle persone che abbiamo vaccinato nei giorni scorsi e analizzare lo stato coagulativo?» propone sui social Antonella Viola, immunologa dell'università di Padova.

Attraverso questo test «allora, con dati alla mano, potremmo dire che non ci sono alterazioni indotte dal vaccino e credo che questo messaggio sarebbe molto più forte di qualunque slogan», aggiunge la scienziata.

