PADOVA - Sicurezza. È questa la parola chiave ribadita ieri dal questore Antonio Sbordone sul palco della Sala Giotto del nuovo Padova Congresse per festeggiare i 170 anni dalla fondazione della polizia di Stato. «Questa è una provincia tranquilla che ha l'ambizione di poter continuare ad esserlo» ha evidenziato, sottolineando anche che, però, la pandemia ha cambiato tante cose.

E così, se è vero che c'è una diminuzione dell'11 per cento di furti e rapine e un calo sostenuto anche delle violenze, sono anche certamente in aumento le truffe che segnano un più 48 per cento. Un aumento degli acquisti sul web e l'uso maggiore della tecnologia durante i lockdown ha spalancato nuove frontiere per gli esperti in raggiri. E poi c'è il problema di droga e spaccio. Forse il più grave in città. Che, però, secondo il questore si può sconfiggere solo lavorando in squadra. «Le strategie di prevenzione e repressione devono andare di pari passo con altre di carattere sociale e di governo del territorio».

LA SQUADRA

Per Sbordone, dunque, per arrivare all'obiettivo di sconfiggere la piaga della droga, c'è bisogno di un lavoro che va al di là di quello che svolgono ogni giorno gli agenti della polizia. «La percezione di sicurezza e la realtà sono due cose totalmente differenti. I numeri dicono una cosa, il sentimento dei padovani su alcune questioni, invece, non rispecchia questi dati oggettivi. Da quando sono arrivato devo dire di aver trovato un'ottima la collaborazione tra le istituzioni, anche se c'è tanta strada ancora da fare per arrivare a una maggiore coesione sociale che di certo poi garantirà anche più sicurezza». E sulla stessa linea, il questore parla anche del problema movida. «Da una parte abbiamo i residenti, che giustamente vogliono poter riposare in pace. Dall'altra, ci sono invece gli studenti che vogliono vivere la città e divertirsi. Questo sia in centro che al Portello. L'unico modo è che queste due esigenze trovino un punto d'incontro. Una soluzione, ad esempio, è quella della promozione di interventi che facilitino l'incontro tra le generazioni e le interazioni tra studenti e residenti, come fatto dalla Cgil».

IMMIGRAZIONE

C'è infine un ultimo tema Sbordone ha affrontato davanti alla platea, che ha visto come ospiti anche molti sindaci, tra cui quello del capoluogo, Sergio Giordani, il presidente della Provincia Fabio Bui, il prefetto Raffaele Grassi e tutti i rappresentanti delle altre forze dell'ordine. In una città cosmopolita come Padova la questione stranieri non può passare in secondo piano.

«Esistono fenomeni di emarginazione e polarizzazione diversi dal passato. Una volta c'erano i ricchi, i meno ricchi e i poveri, ora c'è un errato senso dell'identità che si basa sull'etnia, o sulla religione. Ecco, ritengo fondamentale evitare queste identità escludenti. È vero che molti extracomunitari hanno avuto problemi con la giustizia, ma bisogna rifuggire alla generalizzazione. Bisogna evitare imposizioni divisive perchè questo non farà che peggiorare la ghettizzazione che produrrà solo l'effetto contrario di quello sperato.

Ed ecco perchè parole di encomio sono andare all'Ufficio immigrazione della questura «che grazie ad un approccio di prossimità e di sostegno, nei confronti di tutti, specie le persone più fragili, sta compiendo un lavoro prezioso e importante, soprattutto in periodo storico come questo. Sottoposti a una pressione notevole, stanno garantendo un servizio fondamentale».

Complessivamente in un anno la questura ha eseguito 372 arresti, 1.905 denunce e sequestrato 4 chili di eroina, 23 di cocaina, 17 di hashish e 18 di marijuana.

LA POLEMICA

Non è mancata una polemica che arriva dal sindacato Fsp per bocca dei Maurizio Ferrara, coordinatore nazionale del sindacato: «Ci rammarichiamo del fatto che dal palco della cerimonia allestita non siano arrivati dei riconoscimenti a operatori della polizia stradale e ferroviaria della provincia. Due tra le specialità della polizia di Stato che contribuiscono ogni giorno al mantenimento dell'impegno e del prestigio del nostro bene amato corpo. Dispiace aver constatato che proprio in una giornata di celebrazioni nessuno degli uomini della Stradale e della Polfer sia stato premiato pubblicamente per quanto espresso in termini di abnegazione lavorativa nel difficile periodo pandemico».