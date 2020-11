PADOVA Nonostante il divieto di tenere aperto dopo le 18, previsto dal Dpcm del premier Conte, il titolare del bar Sister di via Ognissanti è stato scoperto dalla polizia a servire da bere ai clienti ben oltre la mezzanotte. Così, all'ennesima violazione riscontrata dagli agenti, il questore Isabella Fusiello ha chiuso il locale per 10 giorni.



L'ultima verifica da parte dei poliziotti delle Volanti, guidati dal vicequestore aggiunto Michela Bochicchio, è avvenuta nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre. A mezzanotte e 40 gli agenti hanno verificato, a seguito di una segnalazione dei residenti della zona, che, nonostante le disposizioni per il contrasto alla diffusione del virus obbligassero i bar a chiudere alle 18, il locale era in attività. Segnalazione che trovava riscontro sia in quanto davanti al bar vi erano diversi clienti che chiacchieravano con in mano bottiglie di birra i o bicchieri di plastica simili a quelli in uso al bar, sia perché gli operatori avevano visto una persona che prelevava dal bancone due bicchieri di plastica che si allontanava precipitosamente alla vista della pattuglia della Volante. Inoltre, tra le persone fuori dal locale, due avevano precedenti di polizia per reati di resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e danneggiamento aggravato.



I PRECEDENTI

Il controllo precedente era avvenuto il 19 ottobre, proprio il fine settimana prima: anche in quel caso su 19 persone identificate, quattro erano volti noti alle forze dell'ordine, uno dei quali contravveniva anche al foglio di via obbligatorio e un altro, invece, aveva un decreto di espulsione che non aveva mai eseguito. In settembre la polizia era dovuta intervenire due volte per una lite tra i titolari cinesi e un avventore. Sta di fatto che in 13 mesi, il locale è stato controllato dalla polizia otto volte. E in tutte gli agenti hanno riscontrato dei problemi, in particolare per via delle cattive frequentazioni. A questi problemi, ora, si aggiungono le contravvenzione alle norme del Dpcm contro la diffusione del virus.



LA DECISIONE

Visto dunque che la finalità dell'articolo 100 del Tulps «non è solo quella di sanzionare la soggettiva condotta del gestore del pubblico esercizio per avere consentito la presenza nel proprio locale di persone potenzialmente pericolose per la sicurezza pubblica, ma anche quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale» il questore Fusiello ne ha disposto la chiusura per 10 giorni.

