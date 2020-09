Scuola, Crisanti: «Basta polemiche, le linee guida ci sono, applichiamole»

PADOVA - Le linee guida sulla scuola «ormai ci sono, è passato il momento del dibattito adesso applichiamo al meglio possibile e, se eventualmente si dimostreranno non adeguate, cercheremo di cambiarle». Lo ha detto Andrea Crisanti, professore di Microbiologia dell'Università di Padova, durante la trasmissione Agorà su Rai 3, commentando il documento del Cts per la riapertura delle scuole, che lo aveva visto critico, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo delle mascherine.

Rientro a scuola, le linee guida del Veneto. Cosa fare in caso di contagio da Covid? Tutto quello che c'è da sapere

Alla domanda se sia più preoccupato dall'apertura di una scuola o di un'azienda, risponde: «se le disposizioni sono in qualche modo seguite correttamente mi preoccupa meno la scuola perché in azienda c'è la spinta al profitto che può fare prendere delle scorciatoie ed è molto difficile controllare capillarmente ogni singola azienda. Viceversa, per la scuola c'è una catena di responsabilità molto più molto più lineare».

Covid. Genitori ritirano i figli dalla scuola: "Troppi rischi, se si contagiano finiamo in quarantena e addio lavoro" Il lockdown da Coronavirus ha già fatto abbastanza danni, una nuova chiusura potrebbe mettere davvero in crisi il bilancio familiare. Per questo i genitori di due studenti trevigiani hanno deciso di ritirarli dalle rispettive scuole : il rischio che i ragazzi possano contagiarsi in classe, e dunque far mettere in quarantena pure le famiglie, e quindi causare lo stop delle attività che gestiscono in proprio, li ha indotti a preferire per i figli lo studio da privatisti.

