CITTADELLA - Il destino li aveva fatti incontrare in discoteca 32 anni fa. Poi 28 anni di matrimonio. Un grande amore spezzato dal Coronavirus. Dopo un mese in terapia intensiva, intubato, non c'è stato nulla da fare per Rocco Panico, 53 anni, originario di Andrano, in provincia di Lecce, ma residente da tanti anni a Cittadella dove aveva creato la sua famiglia e con tanti sacrifici aveva costruito la sua casa con Amelia Lolato, 55 anni, operatrice socio sanitaria nell'ospedale di Cittadella. Rocco da 18 anni era operaio nel settore taglio laser della grande azienda della città murata Siderurgica Gabrielli. Una persona che parlava con il sorriso. Così lo ricordano le tantissime persone che hanno appreso della sua scomparsa, martedì, mentre speravano di poter ritornare a trascorrere con lui momenti di gioia e di amicizia. Stava bene, non aveva patologie, ciononostante il Coronavirus è stato inesorabile.

L'ULTIMO CONTATTO «Martedì mattina mi hanno avvisata che era gravissimo, l'ho potuto vedere in videochiamata. Non accadeva dal 27 novembre scorso quando è stato ricoverato nell'ospedale di Cittadella, intubato e trasferito a Padova», racconta con grande forza, nel suo composto dolore, la moglie. «Non soffriva di nulla che fosse a noi noto - continua - Il 22 novembre la positività, tutto è iniziato con febbre e spossatezza. Poi sempre peggio fino al ricovero».

Un dramma nel dramma quello di non poter essere accanto al proprio caro nell'addio. «Rocco era venuto a Cittadella a trovare la sorella - continua la compagna - ci siamo incontrati per caso in discoteca. É stato amore da subito. Si è sempre impegnato tantissimo. Per farci la casa nei fine settimana ha lavorato anche come cameriere». A piangere Rocco, i fratelli Lucia, Andrea, Antonio ed Annamaria. Domani alle 19 nella parrocchiale di Ca' Onorai la preghiera di suffragio, sabato alle 10 la celebrazione delle esequie. Poi il feretro tornerà in Puglia nella città natale dove sarà tumulato. «Rocco era una persona solare, di compagnia, faceva amicizia con tutti - ricorda Amelia - Amava la moto ed assieme facevamo moltissimi giri. Poi il calcio, il suo Lecce». La famiglia invita quanti lo desiderano, a destinare quanto per gli omaggi floreali a opere di bene. «É quello che Rocco avrebbe voluto. Lui se poteva era sempre pronto a dare un aiuto, era altruista e buono».

