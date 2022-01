PADOVA - Domani sarà il giorno del grande rientro in classe per 30 mila bambini degli asili nido e delle materne, per i 57mila delle elementari e per i 63mila ragazzi dai 12 ai 18 anni. Il ritorno tra i banchi in presenza e in sicurezza va di pari passo con la corsa della campagna vaccinale pediatrica nel Padovano, oggi scatta l’open day dedicato ai più piccoli al padiglione 6 della Fiera e nell’ambulatorio vaccinale della Pediatria di Padova. Obiettivo è immunizzare quanti più bimbi possibile, per alzare lo scudo contro il Covid e allontanare il rischio focolai all’interno delle comunità scolastiche.

I NUMERI

Domani, di fatto, tornano in classe 47mila 356 bambini non vaccinati tra i 5 e gli 11 anni che corrispondono all’81% del totale. Inoltre, risultano ancora scoperti 12mila 620 adolescenti tra 12 e 19 anni, che rappresentano appena il 18% della fascia d’età presa in considerazione. Una delle condizioni più importanti per un rientro a scuola in sicurezza riguarda le vaccinazioni in fascia pediatrica, che nel Padovano stanno viaggiando a un ritmo di 500 somministrazioni giornaliere. L’ultima fotografia risalente al 23 dicembre, poco prima delle vacanze natalizie, registrava 400 classi in quarantena: non c’era scuola che non fosse interessata da almeno un caso positivo. Oggi la situazione si è capovolta, con il passare dei giorni molti cluster si sono risolti e chi è positivo è già in isolamento.

LE CLASSI

«Domani nessuna classe sarà in didattica a distanza – spiega la dottoressa Lorena Gottardello, medico dirigente del Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 6 - abbiamo segnalazioni di casi Covid solo in tre asili nido. Tra qualche giorno capiremo concretamente qual è la situazione, se i bambini e i ragazzi si sono contagiati durante queste Feste o se al contrario le infezioni sono sotto controllo».

OGGI IN FIERA

Per tutta la giornata di oggi l’Ulss 6 Euganea e l’Azienda ospedaliera organizzano un open-day per la somministrazione della prima dose di antiCovid ai bambini dai 5 agli 11 anni. Una squadra formata da 14 pediatri di libera scelta, a turno, darà man forte al personale sanitario già al lavoro al padiglione 6. In via Giustiniani, al quarto piano della palazzina di Pediatria, dalle 8.30 alle 16, altri specialisti sono a disposizione delle famiglie per chiarire dubbi e per somministrare il vaccino. «La provincia di Padova è prima in Veneto per copertura vaccinale pediatrica, avendo cominciato tardi è un successo - conferma la dottoressa Gottardello – Speriamo di continuare così, sarebbe interessante vaccinare almeno 500 bambini per incrementare di un punto percentuale ogni giorno».

L’ACCESSO LIBERO

Inoltre, da lunedì, via all’accesso libero per la prima dose di vaccino nei punti vaccinali del padovano per tutti coloro che hanno da 12 anni in su. Intanto sono state aperte le prenotazioni della terza dose anche per chi ha un’età maggiore o uguale a 12 anni. Ieri maxi afflusso anche al padiglione 8 della Fiera, dove sono state inoculate oltre 3.500 dosi agli adulti. Sul fronte scuola ci si muove per tenere il Covid fuori dalla porta. Oggi a San Pietro in Gu è stata organizzata una giornata di screening dedicata agli studenti della scuola d’infanzia, della primaria e della secondaria. Oltre 250, per ora, gli iscritti. «Nel cortile della scuola primaria abbiamo allestito una tensostruttura, in collaborazione con un centro sanitario, impiegando i fondi Covid – spiega il sindaco Paolo Polati – offriamo tamponi a bambini e ragazzi per un rientro in sicurezza».