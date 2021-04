SAN MARTINO DI LUPARI - Domenica scorsa ha compiuto 54 anni. Compleanno amaro perchè avvenuto da una stanza d’ospedale, quello di Padova, nel quale era ricoverato dal 10 marzo scorso. Famiglia ed amici non gli hanno fatto mai mancare l’affetto ed il supporto, anzi. Purtroppo la speranza è svanita: giovedì scorso ogni cura è risultata vana per Diego Salvador di San Martino di Lupari. Un decesso su cui gli stessi sanitari si interrogano in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati