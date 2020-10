Covid, 5 positivi in ufficio, chiude il settore Edilizia del Comune

PADOVA - Cinque dipendenti su 37 del settore Edilizia del Comune di Padova sono ristati positivi al Covid-19. Lo rende noto l'amministrazione comunale che annuncia la chiusura del settore con alcuni servizi che rimangono attivi. Sono stati subito attivati tutti i protocolli e, come raccomandato dall'USL - rileva l'amministrazione -, il settore è stato chiuso. Ad oggi la situazione del settore è la seguente: 5 dipendenti positivi al Covid, 18 in isolamento fiduciario, un dipendente in servizio per la portineria, 13 dipendenti in smart working. Rimane attivo attivo il centralino, così come sono attivi i servizi di ricerca e invio pratiche.

Ultimo aggiornamento: 18:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA