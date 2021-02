Lutto nel mondo della medicina: il professor Basso si è spento dopo 40 giorni di terapia intensiva. Stroncato dal Covid

PADOVA - Si è spento stamattina, dopo quaranta giorni di ricovero in terapia intensiva all'ospedale di Padova, il professor Giuseppe Basso, 73 anni, già direttore della Clinica di Oncoematologia pediatrica e presidente dell'Istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza. Colpito da Covid-19 all'inizio di gennaio, intubato, il professor Basso non si era più ripreso.

«Covid-19 ha portato via oggi Beppe Basso, per molti anni pediatra oncologo del nostro Ateneo – afferma Rosario Rizzuto, rettore dell’Università di Padova –. Scienziato di valore e medico appassionato, il professor Basso con competenza e determinazione ha applicato i progressi della scienza alla cura dei giovanissimi pazienti, che nei momenti difficili della malattia in lui hanno trovato le terapie più efficaci ed un sorriso amico. Intelligente, critico, ironico, mai banale, di lui ricordo tante discussioni accese, animate dalla comune passione per la scienza e da una profonda stima reciproca. Mancherà a tutti noi. A nome di tutto l’Ateneo esprimo ai familiari il dolore e l’affetto della nostra comunità».

