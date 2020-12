PADOVA L'aria non voleva proprio saperne di entrare. Una sensazione strana e bruttissima quella di non riuscire a respirare. E la tosse che non lasciava tregua. Poi la febbre, e tanta, tanta debolezza. Sintomi mai provati prima, comparsi in una persona giovane, sana e robusta, abituata ac lavorare dalla mattina alla sera. Un incubo, quindi. Era il 14 febbraio e di Covid nessuno aveva ancora parlato. Giovanna Strazzacappa, nata e residente a Vo', imprenditrice 50enne titolare di un negozio di prodotti tipici Sotto il Salone, sentendo che le forze venivano a mancare, era andata dal suo medico, il quale le aveva diagnosticato la polmonite, e prescritto antibiotici e cortisone. Quando 7 giorni dopo nel Comune collinare è scoppiata l'emergenza, immediatamente il dottore di base l'ha messa in contatto con l'Unità di crisi attivata dalla Regione, dove è stata sottoposta a tampone, risultato negativo, così come il secondo, effettuato nei giorni successivi. Ma il test sierologico del 3 maggio, arrivato a giugno, ha ribaltato lo scenario, perché ha stabilito che nel sangue c'erano gli anticorpi che dimostravano che aveva contratto il Coronavirus. E le immagini della Tac mostravano i suoi polmoni con l'aspetto a vetro smerigliato e con alcuni noduli, entrambi esito del contagio.

Oggi Giovanna Strazzacappa convive con il post Covid, sia fisico che emotivo, e sulla scia di quest'ultimo ha deciso di offrirsi come volontaria per due studi che i ricercatori stanno effettuando sul virus. Inoltre, sta attivando un blog per raccogliere le esperienze di chi è stato contagiato, ma non ha il coraggio di dirlo.



LA TESTIMONIANZA

«Ricordo nei dettagli questi mesi - racconta - prima sono stata in isolamento, anche se ero negativa, quasi sempre sotto le coperte, per vedere se la tosse passava. Poi rammento il viaggio in ambulanza a fine febbraio, con gli operatori bardati che hanno portato me e altre due persone in ospedale: pareva stessimo andando sulla Luna, non a fare il tampone. Era negativo e sono tornata a letto, debolissima. Col pensiero andavo sempre a mia sorella, rimasta in coma, immobile sul materasso per 14 anni, dopo un incidente stradale avvenuto proprio il 4 dicembre 1985 a Vo'. Per Luciana non ci sono state cure e alla fine è morta. Avrei dato qualunque cosa, perché si salvasse. Fino all'ultimo ho sperato inutilmente. Quello che è capitato a lei mi ha indotto a decidere che non si può morire senza speranza e che anche i malati di Covid devono averne una. Al suo fianco ho sentito un profondo senso di impotenza, mentre adesso ho misurato la mia forza di reagire a un male che avevo io. E così ho deciso di comunicare all'equipe del professor Crisanti a Microbiologia, e a quella del dottor Spagnolo a Pneumologia, che ero pronta a offrirmi perché studiassero il decorso del virus su di me. Una scelta indispensabile la mia, un atto dovuto alla vita. Ho fatto, e farò, prelievi, tamponi, tac visite neuro cognitive a ripetizione, trascorrendo giornate in ospedale e tenendo il negozio chiuso. Adesso gli accertamenti evidenziano che i noduli polmonari ci sono sempre e la debolezza non è andata via. Sul Covid, comunque, regna ancora l'incertezza, per questo voglio fare da cavia». «Chi non ha provato non immagina cosa sia la mancanza di respiro per il virus: cercavo l'aria che non arrivava, mi sforzavo di stare calma, perché il panico peggiora le cose. Ancora adesso sto provando a metabolizzare tutte quelle sensazioni».



LO STATO D'ANIMO

Il Covid mina il fisico, ma non solo. «Ho impiegato settimane - aggiunge Giovanna Strazzacappa - a manifestare agli altri che avevo avuto il Coronavirus. Mi pareva di confessare una colpa. Di recente, però, è avvenuta la liberazione, mi sono auto convinta di non avere fatto nulla di male e ho iniziato a dirlo, prima ai parenti stretti e poi agli amici, come avviene normalmente tra i pazienti oncologici, diabetici, o con patologie cardiache. Ho sfondato una porta aperta, perché tante persone mi hanno risposto anche io sono uscito dal Covid. Non aspettavano altro che poterlo confessare».



«Sto impostando un blog - ha concluso - per condividere l'esperienza. Silenzio e senso di vergogna vanno sconfitti tanto quanto la malattia, e il dialogo, tra chi è contagiato ora, e chi lo è stato in passato, può fungere da terapia di gruppo. In attesa che la scienza, studiando casi come il mio, dia la risposta che attendiamo».



