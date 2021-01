Covid, l'immunologa Viola: «Immunità di gregge impossibile per l'estate, manca un piano vaccini per i ragazzi»

«L'immunità di gregge questa estate è impossibile». Firmato Antonella Viola. La virologa, ospite di Lilli Gruber nella puntata di giovedì a Otto e Mezzo, ha replicato al commissario governativo alla sanità, Domenico Arcuri, che aveva parlato di immunità di gregge che l'Italia raggiungerà entro l'estate grazie al suo piano vaccini.

«L'immunità di gregge è impossibile perché non c'è a disposizione ancora un vaccino per i ragazzi, non avendone sperimentato nessuno per gli under 16. L'immunità senza di loro non si potrà mai raggiungere».

