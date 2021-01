Padova. Giustizia e Covid, attese fino a 969 giorni

PADOVA I dati sulla giustizia padovana, diramati ieri a Venezia in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario, mettono in luce una carenza di organico tra i magistrati e il problema del sovraffollamento nelle carceri. Resta cruciale anche il nodo temporale per avere giustizia: nell'area civile una sentenza viene emesse in media in 969 giorni, oltre due anni e mezzo. Per quanto riguarda invece il dibattimento penale, si deve sottolineare come sia al Tribunale collegiale e sia a quello monocratico in oltre due anni i procedimenti siano aumentati.



GLI ORGANICI

La pianta organica dei magistrati prevedeva 46 unità lavorative: un posto di Presidente del Tribunale, 4 posti di Presidente di Sezione e 41 posti di Giudice, per un totale di 46. Ma al 30 giugno dell'anno scorso l'ufficio presentava 4 posti vacanti (compreso quello del Presidente della I sezione civile) a fronte dei 46 previsti in organico, con una percentuale di scopertura pari al 8,6 % dell'organico. Alla sezione Gip-Gup i magistrati in servizio effettivo sono al di sotto del rapporto di 1/3 rispetto ai magistrati previsti nella pianta organica della Procura della Repubblica (1 Procuratore, 1 Procuratore aggiunto e 16 sostituti procuratori). Durante l'ultimo anno è inoltre decisamente peggiorata la situazione dell'organico dei magistrati onorari, di cui sono in servizio 17 unità sulle 21 previste (4 posti vacanti, corrispondente al 19 % dell'organico); di tali posti vacanti è prevista attualmente la copertura di un solo posto con inizio del tirocinio da parte dell'aspirante il 18 ottobre 2020. Sono infatti cessati dall'incarico per raggiunti limiti massimi di età, rispettivamente in dicembre 2019, nel marzo e nel maggio del corrente anno, un Got (giudice onorario di tribunale) addetto alla I sezione civile, un Got addetto al settore penale e altro Got addetto sempre alla I sezione civile.



TEMPO DEI PROCEDIMENTI

La durata media dei procedimenti dal primo luglio 2017 al 30 giugno 2018, è stata di giorni: 577 per le controversie di lavoro, di 489 per le cause di previdenza e assistenza, di 573 per le cause di separazioni e divorzi contenziosi, e di 969 giorni di il contenzioso civile ordinario. Con riguardo al settore penale, quanto al dibattimento, occorre evidenziare che i procedimenti collegiali definiti in oltre due anni sono aumentati divenendo il 37% rispetto al dato precedente del 28%, così come di poco aumentato è tale dato per il rito monocratico salito dal 16% al 20%. Con riferimento alla sezione Gip-Gup, la relazione della Corte d'Appello ha messo in evidenza come l'aver adempiuto alle prescrizioni dell'ispezione, all'esito delle quali è stato riscontrato che diversi procedimenti indicati come falsi pendenti all'esito della precedente ispezione ed assegnati a Gip oramai non più in servizio, tali non erano, ha comportato la definizione degli stessi previa riassegnazione ai Gip attualmente in servizio. Ciò ha determinato la conferma della percentuale dei procedimenti definiti oltre i 2 anni del 2%.



GIUDICE DI PACE

Con riferimento all'Ufficio del Giudice di Pace tra il 9 marzo del 2020 e l'11 maggio 2020 non è stata celebrata alcuna udienza né civile, né penale, non rientrando i procedimenti di competenza in quelli tassativamente indicati a causa della pandemia da Coronavirus. Sono pertanto saltate le 164 udienze civili e le 18 udienze penali fissate.

Nella fase successiva, dal 12 maggio al 30 giugno sempre dell'anno scorso, invece, sono state celebrate con modalità scritta o tramite Teams 81 udienze civili sulle 201 fissate (40,30%) e in presenza 5 sulle 12 udienze penali fissate fino al 31 luglio 2020. Ciò è stato reso possibile anche grazie ad una rivisitazione delle aule utilizzabili per la celebrazione delle udienze, limitate a quelle più ampie, e ad una migliore calendarizzazione dei processi, in modo da scaglionare l'accesso ed evitare assembramenti specie negli stretti corridoi dell'Ufficio.



IN CARCERE

La situazione di sovraffollamento nei due penitenziari padovani rimane, l'unico dato positivo nel lasso temporale tra il primo luglio del 2019 e il 30 giugno del 2020 è stata l'assenza di suicidi. Nella casa circondariale Due Palazzi la capienza regolamentare è fissata a 155 detenuti, ma a metà dell'anno scorso erano arrivati a 181. I tentativi di suicidio sono stati 14, mentre gli atti di autolesionismo sono stati 57. Celle strapiene anche nella casa di reclusione, dove la capienza massima è fissata in 438 detenuti. In realtà, al 30 giugno dell'anno scorso, i reclusi erano 551. I tentativi di suicidio sono stati 17 e gli atti di autolesionismo 117.

