PADOVA Nove decessi e 678 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore in provincia di Padova. Sono i numeri della pandemia presentati nell'ultimo bollettino di Azienda Zero. Sale a 527 il numero di pazienti ricoverati, tra venerdì e sabato sono stati presi in carico otto degenti in più. Tra questi, 86 sono in condizioni critiche assistiti in terapia intensiva.



COMMOZIONE

Commozione ad Anguillara per la morte di Fatima Lafashi, di 31 anni, origini marocchine, residente da molti anni in paese con la sua famiglia, già provata dal lutto a causa della morte del padre qualche anno fa. Fatima viveva con la madre e due fratelli ed era la quarta di cinque figli. A causa delle condizioni di salute molto precarie, da anni era afflitta da una grave forma di diabete, è risultata evidentemente più vulnerabile al virus: l'altra sera infatti l'ambulanza del 118 l'ha prelevata da casa e portata in ospedale. Tutto è stato inutile.

Fatima era un volto noto in paese: infatti, grazie ai Servizi Sociali del Comune, anni fa, era stata inserita nella scuola elementare come inserviente ed anche nella Biblioteca comunale, dove si era integrata grazie al carattere dolce e cordiale. Così la ricorda l'ex assessore alla cultura Antonio Spada: «Nel corso delle amministrazioni guidate dal sindaco Luigi Polo ho avuto modo di conoscere Fatima, trovandola una persona discreta e desiderosa di partecipare alla vita della comunità, un pensiero condiviso da molti paesani».

MESSAGGISui social infatti sono tanti i messaggi di cordoglio. Anche il sindaco Alessandra Buoso si unisce con un pensiero: «Un grave lutto che colpisce il paese e a nome di tutti esprimo la nostra vicinanza alla famiglia di Fatima».



Due decessi a Codevigo ieri: all'ospedale di Piove di Sacco è deceduta Artemisia Bastianello, di 88 anni. La donna era sposata con Idris Panizzolo, noto imprenditore agricolo. Al Craup, casa di riposo di Piove di Sacco, si è spento invece Nerino Tonin, di 91 anni. Tonin era stato massaggino negli impianti delle Terme Euganee e al contempo anche un iscritto attivo nelle file della Democrazia Cristiana.



LA RSA

Luci e ombre intanto nella casa di riposo di Piove di Sacco, dove, con la scomparsa di Tonin, i decessi per Covid hanno raggiunto le 23 unità: nell'ormai consueto bollettino quotidiano il presidente Bruno Coccato informa che nella casa soggiorno San Rocco, dove si è sviluppato il primo focolaio, «da diversi giorni ormai non si riscontrano decessi e nella giornata di ieri sono stati trasferiti nel reparto verde altri quattro ospiti che si sono negativizzati». Discorso diverso invece nell'altra struttura facente parte del Craup: «Nell'ala denominata Botta, abbiamo 15 ospiti positivi e 10 operatori che hanno contratto il Covid».



Si è spento venerdì scorso, dopo una settimana di ricovero all'ospedale di Schiavonia, Amerigo Negrello, storico sarto di Solesino, padre di Alberto, consigliere comunale di Monselice, oltre che di Massimiliano e Diego. Amerigo aveva 88 anni e prima di rompersi un femore, all'incirca un mese e mezzo fa, abitava in centro a Solesino. Dopo la frattura si era trasferito al Centro Servizi Anziani di Monselice, dove nei giorni scorsi era risultato positivo al Covid, seppure fosse asintomatico.



CAUSE

A costargli la vita, infatti, non sarebbe stato il virus, quanto un peggioramento delle sue condizioni di salute dovuto a patologie pregresse e ai postumi del trauma subito. Amerigo si era diplomato ad una scuola di sartoria torinese alla fine degli anni Cinquanta e nella sua Solesino, dove si era sposato con Maria Rosa (mancata un paio di anni fa) era diventato un punto di riferimento per il confezionamento di eleganti abiti maschili. La sua passione non l'ha mai abbandonato e ancora negli ultimi anni creava completi per figli e nipoti. Altra sua passione era il ciclismo.



Este piange un altro decesso per Covid: è mancata una donna di 90 anni. L'anziana era ricoverata da qualche tempo all'ospedale Madre Teresa di Calcutta di Schiavonia.



A Santa Giustina in Colle per Covid è morta Giovannina Parolin, 77 anni. La donna, sposata con Lino Pinton e madre di due figli, abitava in via Giuseppe Verdi. Giovannina ha sempre fatto la casalinga mentre il marito Lino era muratore. La data dei funerali non è ancora stata fissata perché tutta la famiglia è in quarantena. A Loreggia ieri è morto causa Covid Papici Mustafa, 71 anni, di origini albanesi, residente in via Vecellio. Era ricoverato nel reparto Covid dell'ospedale di Camposampiero. Lascia la moglie Mariana, la figlia Edlira. Anche Borgoricco piange un'altra vittima. Un pensionato di 92 anni, ricoverato all'ospedale di Camposampiero e risultato positivo al tampone. A Pieve di Curtarolo è morto Silvestro Tellatin. Aveva 77 anni e la sua vita oltre agli affetti familiari ed al lavoro di camionista prima e di operaio metalmeccanico poi, è stata dedicata moltissimo al volontariato, soprattutto negli anni della meritata pensione. Una malattia non ancora del tutto curabile se l'è portato via in una decina di mesi. Una quindicina di giorni fa era risultato positivo al Covid. Dopo tre giorni si è negativizzato.



RICORDI

«Una persona che si è spesa molto per il prossimo - dicono i familiari - ha lottato con tutte le sue forze contro la malattia e purtroppo non c'è stato nulla da fare nonostante una operazione tecnicamente riuscita. E' mancato venerdì in casa tra i suoi affetti». Era donatore di sangue dell'Avis, volontario della Protezione civile con brevetto di salvamento fluviale, donatore di organi, le sue cornee aiuteranno a far vedere meglio altre persone, mentre il ricordo più recente è quello del servizio svolto nel bar del centro giovanile. Il Covid si è portato via anche Leonilde Canovese, 93 anni, di Vigonza. La donna era ricoverata all'ospedale di Camposampiero ed è morta venerdì pomeriggio.



(Nicola Benvenuti, Camilla Bovo, Michelangelo Cecchetto, Elisa Fais, Lorena Levorato, Luca Marin, Monia Pasqualetto, Maria Elena Pattaro)

© RIPRODUZIONE RISERVATA