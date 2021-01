PADOVA Insieme erano venuti al mondo. A dodici ore di distanza l'uno dall'altro il Covid se li è portati via.

Primo e Giacomo Pedron, nati nella fredda giornata del 30 gennaio del 1937, non sono mai stati un solo giorno della loro vita senza vedersi; sempre insieme, nel lavoro e in casa. Tutti e due non si sono mai sposati e hanno condiviso per 83 anni la stessa casa nella zona di Bragni di Cadoneghe che li ha accolti quand'erano bambini. Due anime inseparabili. Dopo il contagio del Coronavirus avvenuto alcuni giorni fa, le condizioni dei due gemelli si sono aggravate nello stesso momento e lunedì 28 dicembre i loro famigliari hanno richiesto l'intervento dell'ambulanza.



IL RICOVERO

«Purtroppo per i miei fratelli la situazione si è evoluta in maniera tragica e non ce l'hanno fatta. Lunedì della scorsa settimana, pochi giorni dopo Natale, si sono aggravati e non riuscivano a respirare, così abbiamo deciso di chiamare il 118 - racconta il fratello Luciano, sacrestano della chiesa di San Bonaventura alla Castagnara -. Stavano male, eppure ce l'hanno fatta a salite con le loro gambe in ambulanza e per questo non credevo proprio andasse a finire così».



Il quadro clinico dei gemelli Pedron è infatti andato via via peggiorando, dopo il ricovero in terapia intensiva. Il cuore di Giacomo ha ceduto la sera del 1° gennaio, mentre quello di Primo si è arreso poche ore dopo. «Adesso siamo in ansia e preoccupati per l'altro nostro fratello, Antonio, che viveva con i gemelli, nella stessa casa, anche lui celibe e anche lui ricoverato pochi giorni fa in ospedale a Padova - dice ancora Luciano - Però visto cos'è accaduto a Primo e Giacomo, siamo tutti molti spaventati e preghiamo che Antonio tenga duro e ne esca».



INDIVISIBILI

Primo e Giacomo avevano un legame unico, indivisibile, erano una cosa sola: il cordone ombelicale che li ha uniti prima di nascere non si è mai spezzato finché hanno vissuto. Se ne sono andati a dodici ore di distanza. «Come se si fossero chiamati per restare uniti anche nell'aldilà. La nostra infanzia con loro è stata divertente e spensierata. Poi, crescendo, ognuno di noi si è fatto la sua famiglia tranne loro due e Antonio. Sono rimasti a vivere nella casa dei nostri genitori e quando la nostra mamma è rimasta vedova, per 40 anni si sono occupati e presi cura di lei fino a sei anni fa, quando è morta all'età di 104 anni».



Primo in gioventù aveva fatto il falegname, ma poi si era unito a Giacomo e Antonio e aveva lavorato con loro come imbianchino. «Hanno dato il colore alla chiesa di San Bonaventura, mentre mio fratello Antonio l'ha costruita - aggiunge Luciano - Giacomo ha anche vinto molte coppe come cicloamatore della S.C. Padovani». E proprio in questa chiesa a Castagnara di Cadoneghe giovedì, alle 9.30, sarà celebrato il funerale.

Dall'inizio della seconda ondata dell'emergenza sanitaria, sono già sei le vittime di Covid a Cadoneghe. Il sindaco Marco Schiesaro, raggiunto dalla notizia, ha espresso solidarietà alla famiglia. «Sono vicino ai Pedron, ma desidero ricordare anche le famiglie degli altri nostri concittadini che negli ultimi mesi ci hanno lasciato a causa del Covid. Ad oggi ci sono complessivamente 255 concittadini positivi al tampone. Oltre 50 sono in attesa di ricevere l'esito. È il dato più alto dall'inizio dell'epidemia e per questa ragione rinnovo l'invito e la raccomandazione a prestare attenzione, seguire le indicazioni e le precauzioni».

