SAN MARTINO DI LUPARI - L'aumento dei contagi si abbatte anche su importanti eventi estivi. Era giunta a metà della programmazione in totale di otto serate, la decima edizione della manifestazione Sapori di un tempo, organizzata a Campagnalta di San Martino di Lupari dai volontari dell'associazione Campagnalta Insieme nel centro civico Casa dell'Amicizia. Un evento di ampio richiamo per un pubblico eterogeneo. Lunedì 27 giugno il quarto appuntamento, poi lo stop. Si sono registrati numerosi contagi nello staff dei volontari, elevato il rischio di epidemia e così, malgrado sforzi nella preparazione, grande lavoro profuso, ed esposizione economica, è ragionevolmente prevalsa la scelta della salvaguardia della salute. Insomma, anche se tanta, tantissima voglia di ritornare a ri-socializzare, non è il caso di sottovalutare questa riacutizzazione dei contagi, nonostante la stagione estiva. Questo il messaggio diffuso da Campagnalta Insieme: «Cari soci e simpatizzanti ci vediamo costretti a sospendere la sagra Sapori di un tempo per salvaguardare la salute dei nostri collaboratori, visti i contagi degli ultimi giorni. La scelta è stata molto difficile, ma abbiamo ritenuto importante mettere la salute al primo posto. Avremo certamente modo di ritrovarci e divertirsi ancora insieme. Ringraziamo tutti coloro che sono venuti a trovarci e tutto lo staff composto da volontari. Alla prossima».

Fermata la sagra, contagiati i volontari

Da programma erano altre quattro le serate in calendario: ieri, 30 giugno, e poi il primo fine settimana di luglio, oggi, 1 luglio, domani e domenica. In funzione c'erano un grande stand gastronomico con tante specialità e poi l'area spettacoli con musica dal vivo e ballo in pista. Nonostante l'adozione di tutte le attenzioni, il coronavirus si è ripresentato.

Non si ha il numero delle persone che, impegnate nel servizio, sono risultate positive, ma la scelta di fermare il grande evento indica che non si tratta di pochi e quindi il rischio di una massiccia diffusione era molto elevato. Del resto è proprio con il ritorno dei grandi eventi che si è registrata l'impennata di contagi seppur, considerate le vaccinazioni effettuate, con effetti non gravi nella maggior parte dei casi. Per Campagnalta Insieme a questo punto l'appuntamento è a febbraio prossimo. Proprio in questo mese, per quasi tre settimane, l'associazione organizza la sagra paesana della Madonna di Lourdes.