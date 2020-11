PADOVA Ancora nove morti e 525 nuovi casi nel giro di 24 ore in provincia di Padova. Mentre i numeri dell'epidemia continuano a salire, l'ombra del coronavirus si abbatte nella residenza per anziani Parco del Sole. Il focolaio scoppiato nella struttura di via Giovanni Boccaccio finora ha coinvolto 27 ospiti e 15 operatori, per un totale di 42 persone. L'ultimo bollettino della Regione Veneto mostra un quadro sempre più allarmante, i positivi al tampone nel padovano raggiungono quota 11.687. Sono 410 i pazienti ricoverati negli ospedali, quindici in più rispetto alla precedente rilevazione. Ben 60 di questi sono in gravi condizioni in terapia intensiva.



LA SECONDA ONDATA

La seconda ondata torna ad affacciarsi nelle residenze per anziani. Gli ultimi dati della Regione Veneto sul monitoraggio delle Rsa parlano di 146 decessi legati al Covid-19 nel padovano dall'inizio dell'emergenza. Nelle 37 strutture prese in considerazione si registrano 73 ospiti positivi su 4.550, pari all'1,6% del totale. É più alto il tasso di positività tra gli operatori sanitari, con 78 contagi su 4.328 lavoratori, pari all'1,8% del totale. Rientra nel quadro anche la residenza Parco del Sole, che da poco più di una settimana è stata travolta dall'emergenza Covid. «Sono stati effettuati una serie di tamponi rapidi, a cui sono seguiti quelli molecolari spiegano dalla Cooperativa Codess Sociale, che ha in gestione la Rsa - Ad oggi sono state accertate le positività di quattordici ospiti e sei operatori con il test molecolare. Siamo in attesa della conferma del molecolare per altri tredici ospiti e altri nove operatori. La situazione è monitorata costantemente, sono state messe in atto misure prevenzione condivise con l'Ulss 6 Euganea».



LA POLEMICA

A seguito della catena dei contagi, è scoppiato il malumore tra gli operatori sanitari del centro anziani. Un gruppo di dipendenti denuncia lacune organizzative e carenza di dispositivi di protezione individuale. «Il contagio si è diffuso nel giro di pochi giorni perché sono stati presi sottogamba troppi aspetti affermano gli operatori sanitari - La stanza per la vestizione per entrare in area rossa Covid non è adeguata e sicura. Le visiere sono poche, non bastano per tutti, c'è chi ha dovuto comprarsele. Le mascherine Ffp2 vengono centellinate, gran parte degli operatori a lavoro nei nuclei no-Covid è costretto a usare quelle chirurgiche. Tutto questo non basta, è necessario trattare ogni ospite come un potenziale positivo. I camici per coprire le tute sono lavabili, ma non si sa bene come vengano igienizzati».



LA REPLICA

La cooperativa non conferma questa versione. «I dpi ci sono e ci sono sempre stati fin dall'inizio della pandemia, vengono utilizzati secondo un criterio logico aggiunge la direzione -. Al Parco del Sole abbiamo i magazzini pieni, è stato evidenziato anche nelle ispezioni dell'Ulss. Abbiamo le Ffp2, le visiere, i camici monouso idrorepellenti e lavabili: tutto quello che serve per fronteggiare l'epidemia. I dpi devono essere utilizzati in maniera idonea, per questo abbiamo fatto una formazione ad hoc». Il personale ora è costretto a lavorare di più per coprire i turni dei colleghi in isolamento domiciliare. «Il carico è insostenibile aggiungono infermieri e oss e si vive con il terrore del contagio. Molti e molte di noi hanno famiglia, significa mettere a repentaglio anche la salute di altri. Abbiamo paura, le colleghe positive ci descrivono i sintomi: c'è chi ha la febbre, chi fa fatica a respirare». La residenza Parco del Sole dichiara di aver rispettato tutti i protocolli di sicurezza, nei prossimi giorni i risultati dello screening sul personale sanitario e sugli ospiti daranno un quadro ancora più chiaro.

Il coronavirus si è fatto spazio anche in altri centri anziani in provincia di Padova. A Cittadella, nel centro servizi Borgo Bassano, in questa seconda ondata sono stati registrati 60 contagi e 14 vittime.

