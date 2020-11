Covid, focolaio nel Comune di Montegrotto: chiuso l'ufficio​ Servizi demografici

MONTEGROTTO TERME (PADOVA) - L'ufficio Servizi demografici del Comune di Montegrotto Terme (Padova) rimarrà chiuso fino a venerdì prossimo, a causa di un focolaio di Covid-19.

Il contagio - rende noto il comune - è stato scoperto perché un dipendente ha manifestato sintomia metà della scorsa settimana, è stato sottoposto al tampone - prima rapido, poi molecolare - ed è risultato positivo. In seguito al tracciamento dei contatti, venerdì scorso sono stati sottoposti al tampone altri dipendenti che hanno avuto contatti con lui; tra questi al momento c'è stato un solo altro caso di positività. Il sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello, ha firmato stamani un'ordinanza che dispone la chiusura dei locali dei servizi demografici fino al rientro in sicurezza del personale; la sanificazione dei locali e di tutti gli uffici comunali; la sospensione dell'apertura al pubblico degli uffici demografici fino a rientro in sicurezza del personale.

«La situazione - spiega - è sotto controllo. Voglio rassicurare tutti i cittadini che nei giorni scorsi si sono recati all'ufficio anagrafe perché grazie alla presenza di plexiglas che separano gli utenti dal personale, quel contatto non viene considerato un contatto stretto».

