NOVENTA/VIGONZA - «Caro sindaco, da lunedì sono pronto a disobbedire. Non l'ho mai fatto in vita mia, ma in ballo c'è la mia famiglia e quella dei miei dipendenti che rischiano di non aver più da mangiare in tavola e di non aver più i soldi per pagare bollette, affitti e mutui». A parlare è Manrico Sartori, storico imprenditore di Noventa, titolare del ristorante Da Marziano a Noventana e del Dakota pub di Vigonza . «Preciso che negli ultimi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati