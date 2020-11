PADOVA Sara ci ha creduto due volte. La scorsa primavera, appena scoppiata l'emergenza, quando ha deciso di andare comunque avanti e pianificare la nuova avventura. E ci ha creduto soprattutto il primo settembre, giorno dell'inaugurazione, quando si è piazzata con un entusiasmo travolgente dietro il bancone. Oggi, due mesi dopo, lo spirito è completamente diverso. «Mi chiedo chi me lo ha fatto fare - sospira -, avanti di questo passo a fine anno mi tocca chiudere». Sara Bertolin, 46 anni, gestiva già la pizzeria da asporto Castelfidardo alla Sacra Famiglia e a settembre ha aperto anche la Focacceria di Nonna Lucia in via San Francesco. «Chi me lo ha fatto fare?» si chiede adesso, lasciandosi scappare una risata amarissima.



Già, chi glielo ha fatto fare?

«La passione per questo lavoro, anzitutto. La pizzeria da asporto reggeva bene e allora già prima che scoppiasse l'emergenza Covid mi sono convinta a provare anche questa strada. Sembrava una buona idea, durante il primo lockdown vedevamo comunque un orizzonte e a maggio abbiamo deciso di metterci in gioco».



Ha passato l'estate a fare lavori, dunque.

«Anzitutto abbiamo investito 30 mila euro, ho chiesto un finanziamento e ora di quel debito bisognerà rientrare. Poi abbiamo sistemato tutto in vista di settembre. Potevamo già aprire a luglio o ad agosto ma non c'erano studenti e pareva di tirarci la zappa sui piedi».



La zappa è arrivata in ogni caso.

Sì, a settembre tutto sommato è andata anche bene perché c'erano ancora gli studenti. A ottobre il crollo è stato netto, a novembre non c'è praticamente nessuno, un deserto. A parte sabato e domenica, dove però la gente si è ammassata solo delle piazze e certe immagini sono state scandalose».



Lei a che ora chiude la sera?

«Essendo un'attività da asporto e non da somministrazione potrei teoricamente stare aperta anche fino alle 22, ma la realtà è che dopo le 18 qui non c'è più nessuno. Gli incassi sono davvero preoccupanti».



Di che cifre parliamo?

«Ieri in un'intera giornata ho incassato 175 euro. Capisce che è impossibile guadagnare questa cifra dopo aver fatto un investimento da 30 mila euro?».



Riceverà aiuti economici?

«No, nessun ristoro perché per legge la mia attività può tenere aperta. Ma paradossalmente sarebbe meglio chiudere».



Ci sta pensando

«Beh, diciamo che se avanti così a fine anno dovremo davvero fare dei calcoli. Ho una dipendente fissa più una ragazza che mi dà una mano, più molte altre spese».



Proviamo ad elencarle?

«L'affitto sarebbe stato di 1.300 euro al mese, ma il proprietario è un santo e mi sta venendo incontro facendomi pagare 800. Poi ci sono gli stipendi, le bollette, i fornitori. A fronte di incassi davvero ridicoli. Da quando non ci sono più studenti e la maggior parte dei lavoratori è in smart working, è un disastro. Spesso mi pento e mi dico che farei prima a tirar giù la serranda». Ma Sara, per ora, aspetta e resiste.

G.Pip.

Ultimo aggiornamento: 14:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA