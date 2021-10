Covid, dopo il contagio alle nozze d'oro è allarme nel bacino termale: tre focolai e 41 positivi negli hotel

ABANO TERME - Aumentano i contagi da Covid nel Padovano. Almeno tre i focolai nel bacino termale finora individuati dal Servizio di igiene e sanità pubblica. Ad Abano Terme su 7 hotel sottoposti ai controlli del Servizio di igiene e sanità pubblica le persone risultate positive sono 41, delle quali 5 lavoratori, e 36 turisti italiani e stranieri alloggiati nelle strutture ricettive (ieri erano 19).

APPROFONDIMENTI ABANO E MONTEGROTTO Focolaio alle Terme, gli albergatori: «Hotel sicuri, le norme... PADOVA Contagiati alle nozze d'oro: 4 vaccinati in terapia intensiva....

Si allarga anche il focolaio dei contagiati alla festa per le nozze d'oro della famiglia di Torreglia. Oltre alle 4 persone ricoverate in rianimazione nell'ospedale di Padova sono stati individuati altri 7 positivi (per ora non ricoverati). Quindi finora sono 11 i contagiati su complessivi 43 ospiti di quella festa.

Infine sono stati sottoposti a tampone anche cento studenti che frequentano la scuola di Teolo, dove ieri sono stati trovati 11 positivi al tampone, ma si è ancora in attesa degli esiti.