Covid in Veneto: salgono i contagi, 532 nuovi positivi e 4 morti in 24 ore Il bollettino

Covid in Veneto di oggi, 30 ottobre 2021, secondo i dati della Regione Veneto aggiornati alle 8 di questa mattina. Aumenta il numero dei contagiati giornalieri che nelle ultime 24 ore sono stati 532 portando il numero complessivo delle persone attualmente positive e in quarantena a 10.403. I morti sono stati invece 4 e il numero complessivo delle vittime da inizio pandemia sale a 11.827. Le persone ricoverate in area non critica sono 208, mentre in terapia intensiva ci sono 37 malati. Il maggior incremento di contagiati a Padona (+112) e Verona (+109).

