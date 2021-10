Covid in Veneto: 388 nuovi positivi e 2 morti in 24 ore. Record focolai a Padova (+158) Il bollettino

Covid in Veneto, i contagi di oggi, 31 ottobre 2021, nel bollettino della Regione aggiornato alle ore 8 di questa mattina. Sono 388 i nuovi contagiati in 24 ore, mentre i positivi in isolamento salgono a 10.586. I morti sono 2 e le persone decedute da inizio pandemia sono 11.829. Le persone ricoverate in area non critica sono 205 e i malati in terapia intensiva 37. La provincia di Padova, con più 158 contagiati, è la maggiormente colpita da focolai.

APPROFONDIMENTI PADOVA Covid in Veneto: salgono i contagi, 532 nuovi positivi e 4 morti in... 29 OTTOBRE Covid Veneto, 523 nuovi casi e due morti. Oltre 10.000 positivi,... 29 OTTOBRE Covid in Friuli Venezia Giulia: 267 nuovi contagi e un morto in 24 ore 28 OTTOBRE Covid in Veneto, il bollettino di oggi, giovedì 28 ottobre 2021 27 OTTOBRE 2021 Covid Veneto, positivi ancora in crescita: 539 nuovi casi e tre...

BOLLETTINO DEI CONTAGI IN VENETO -- LEGGI E SCARICA

REPORT VACCINAZIONI IN VENETO--- LEGGI E SCARICA