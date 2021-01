Covid, anziana muore nella Rsa, la Procura apre un fascicolo

PADOVA - La Procura della repubblica di Padova ha aperto un fascicolo d'indagine per omicidio colposo volto a far luce sulla morte di un'anziana donna, E.M., 93 anni, deceduta il 12 maggio scorso dopo aver contratto il Covid-19 presso una Rsa, la casa di riposo «Maria Bambina» di Padova. La donna, che era entrata nell'istituto l'ottobre precedente, è risultata positiva al Coronavirus il 21 aprile scorso, quando nella struttura erano stati fatti tamponi a tappeto a causa di un focolaio. All'aggravarsi delle condizioni la donna è stata portata in ospedale, dov'è deceduta poco dopo il ricovero. È stata la figlia della donna a scrivere un esposto, sostenendo che la struttura non sia stata in grado di intervenire tempestivamente per contenere una lunga serie di contagi che in quei mesi hanno seriamente compromesso l'assistenza agli anziani ospiti. Il pm Marco Brusegan ha conferito l'incarico a un medico legale di analizzare le cartelle cliniche dell'anziana defunta per capire se le cure prestatele fossero state adeguate; al momento non ci sono indagati.

Ultimo aggiornamento: 19:44

