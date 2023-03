Covid, l'immunologa Antonella Viola: «Il virus per ora non cambia, ma la pandemia non è finita»

PADOVA - «La buona notizia è che per il momento il virus non sembra cambiare in maniera importante, Omicron rimane la variante che sta circolando sotto forma di varie sottovarianti» e «non c'è stato un cambiamento così importante da mettere in crisi la vaccinazione o anche le immunità date da infezioni pregresse». E «se il virus non cambierà ancora in maniera importante continuerà a circolare, con momenti in cui ci saranno più contagi, ma non ci saranno più grandi problemi grazie alle vaccinazioni». Lo ha detto all'immunologa Antonella Viola a margine della Conferenza delle addette e degli addetti scientifici a Padova. Viola ha spiegato che «siamo in una fase della pandemia in cui non c'è più l'emergenza, il numero dei contagi non è altissimo, ma soprattutto è importante l'indice di quello che accade negli ospedali, perché oggi sappiamo che non si fanno più molti tamponi». Tuttavia, ha avvertito, «il virus è ancora presente, la pandemia non è finita perché non siamo ancora in grado di fare previsioni accurate. Nel momento in cui saremo in grado di sapere quando si ripresenteranno le oscillazioni dei contagi, quando aumenteranno le infezioni noi passeremo da una fase pandemica ad una fase endemica e sapremo come convivere con il virus. In questo momento non lo sappiamo e quindi navighiamo un pò a vista».