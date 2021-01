Andrea Pennacchi positivo al Covid: ricoverato in ospedale a Padova

PADOVA - Momenti di apprensione per l'attore Andrea Pennacchi, il Pojana di Propaganda live, ha annunciato su twitter di essere ricoverato in ospedale a Padova positivo al Coronavirus. L'attore ha aggiornato i follower in merito alle sue condizioni di salute attraverso un Tweet: «So tacà na machina, ma respiro». Pennacchi è stato ricoverato nell'ospedale patavino tre settimane fa. Tra i primi a rispondere è stato il direttore de La7 Andrea Salerno che ha twittato "Forza Andrea ti si aspetta".

So taca na machina, ma respiro (next tattoo, grazie @giodiamanti) — andrea pennacchi (@Pennacchiiiii) January 13, 2021

Ultimo aggiornamento: 15:30

