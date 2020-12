PIOVE DI SACCO - Salgono a 28 i decessi al Craup, il Centro Residenziale per Anziani Umberto Primo dove tra il giorno di Santo Stefano e martedì sera hanno cessato di vivere altri tre ospiti della struttura. Nonostante i gravissimi lutti, la situazione sembra comunque migliorare con un numero crescente di ospiti positivi che si negativizzano, anche se resta alto quello degli operatori che hanno contratto il Covid-19.



Il 26 dicembre è scomparsa Antonietta Fasolo, vedova Baesso, di 85 anni: l’anziana, originaria di Borgoricco, si era trasferita a Sant’Angelo di Piove di Sacco dopo il matrimonio, dal quale sono nati tre figli: Patrizio, Giuseppina e Alberto. L’anziana ospite del Craup era stata ricoverata all’ospedale di Padova a seguito dell’aggravamento delle condizioni di salute, fino alla morte sopraggiunta nelle prime ore di sabato 26 dicembre; i funerali sono stati celebrati martedì a Sant’Angelo.

LO SCONCERTO

Improvvisa è stata invece la morte di Giancarlo Baldina, di 73 anni, che seppure positivo al Coronavirus, non aveva manifestato sintomi di nessun genere: il decesso è avvenuto nella notte tra il 28 e il 29 dicembre. Baldina, nativo della frazione Arzerello, celibe, aveva vissuto con i genitori fino alla morte della madre, qualche anno fa, quando, d’accordo con i fratelli Roberto, Gianfranco e Silvano, aveva deciso di entrare nella Casa di Riposo, dove ogni giorno i congiunti gli facevano visita fino al lockdown e che era diventata la sua nuova casa. Le esequie saranno celebrate sabato alle 10 nella parrocchiale di Arzerello. Sempre martedì si è spenta una terza anziana ospite del Craup piovese: Giovanna Grigoletto, di 92 anni. Originaria di Pontelongo, dove lunedì alle 10.30 si terranno i funerali nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea, l’anziana, nubile, era da tempo nel Centro Residenziale, dove purtroppo è rimasta vittima del virus letale.

LA SPERANZA

«Attendiamo l’arrivo dei vaccini, dopo questo periodo di dura prova per la nostra struttura di assistenza agli anziani”, afferma il presidente del consiglio di amministrazione Bruno Coccato, che monitora la situazione in continuo contatto con il direttore Daniele Roccon e con la dirigenza dell’Ulss 6 Euganea, che fin dalla fine di novembre supporta nella gestione dell’emergenza il personale del Craup, che ha oltre 200 posti letto e altrettanti addetti tra infermieri, operatori socio-sanitari e altre figure professionali. «Nonostante l’osservanza stretta dei protocolli, che nella prima fase della pandemia, nei mesi di marzo e aprile ci aveva consentito di essere una Ipab sempre Covid free, stiamo registrando purtroppo tanti decessi - prosegue Coccato -. Siamo vicini ai parenti degli ospiti che sono scomparsi in queste settimane, d’altro canto rilevo la grande professionalità del personale in servizio che ha sostituito e continua farlo quanti sono a casa perché hanno contratto il Coronavirus».

All’orizzonte sembra comunque si cominci ad intravvedere un po’ di luce dai numeri aggiornati che lo stesso presidente Coccato fornisce e che ha sempre comunicato con trasparenza e disponibilità fin dall’inizio di questa grave emergenza nella storica casa di riposo di Piove. Nella Casa soggiorno “San Rocco”, dove si è sviluppato il focolaio nefasto a fine novembre, si registrano 25 positivi, un numero molto inferiore a quelli riscontrati qualche settimana fa quando si era arrivati ad 84, solo 9 gli operatori assenti.

LA NOTA DI OTTIMISMO

«Il fatto incoraggiante è che ogni giorno cresce il numero di operatori e ospiti che si negativizzano e passano nella cosiddetta area verde, approntata da una decina di giorni, prima di poter tornare alla completa normalità, nei reparti ordinari», sottolinea Coccato. Anche per la Casa soggiorno “Botta” la situazione pare fornire qualche spunto di ottimismo, come riferisce ancora Coccato: «Nella giornata di mercoledì abbiamo eseguito i tamponi ed ormai da giorni i numeri sono stabili, non viene riscontrato nessun nuovo positivo, segno di un contenimento della malattia». Alla “Botta”, infatti gli ospiti che sono stati contagiati sono 23 e 9 gli operatori positivi al Covid. Anche al Craup si sta predisponendo il programma delle vaccinazioni, che dovrebbero iniziare entro la metà del mese di gennaio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA