Sit-in dei "no pass" oggi a Padova: «Siamo l'esercito che salverà il mondo»

PADOVA - Niente corteo questa volta per i No pass ma un sit-in. Per il pomeriggio di oggi, sabato 11 dicembre, il questore Antonio Sbordone ha vietato la sfilata in centro storico e i manifestanti si sono radunati dalle 15 in piazzetta Sartori. L'appello degli organizzatori era di vestirsi di nero o con mimetiche e anfibi perché l'obiettivo era sembrare un esercito. La decisione di vietare il corteo è il risultato dell'ultima riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il sindaco Sergio Giordani ha espresso preoccupazione per l'aumento di contagi (QUI trovate il bollettino di oggi, con oltre 4mila contagi in 24 ore) e durante i passati cortei No pass si sono registrate diverse violazioni dell'ordinanza che impone l'uso della mascherina durante le manifestazioni e in caso di assembramento. Per questo il prefetto Raffaele Grassi con una direttiva ha dato indicazione di stringere le maglie.