Corso Milano a Padova allagato dopo la rottura di una condotta idrica

PADOVA - Allagamento in pieno centro a Padova. Questa mattina, infatti, la rottura di un tubo della condotta idrica ha allagato un tratto di corso Milano.

Nonostante il giorno festivo, non sono mancati i disagi alla circolazione.

Sul posto sono arrivati immediatamente i tecnici di AcegasApsAmga, gli operai del Comune e i Vigili del fuoco che, attorno a mezzogiorno, hanno riparto la conduttura. Non ci sarebbero danni a negozi e abitazioni.

Immediatamente il comitato no tram ha puntato il dito contro i recenti interventi ai sotto servizi legati alla realizzazione del Sir 2 la linea tranviaria che andrà ad unire Rubano con Vigonza. A breve giro, però, è arrivata la replica dell'amministrazione comunale. «Questo incidente non ha nulla a che fare con il tram – ha spiegato l’assessore alla Mobilità Andrea Ragona – il tratto di corso Milano in questione, non è ancora stato interessato dallo spostamento dei sotto servizi. A rompersi è stata una vecchia conduttura che è stata poi ripristinata».

«Questo episodio – ha detto ancora l’assessore – Conferma, ancora una volta, la necessità di rinnovare le condutture di acqua e gas approfittando dei lavori delle nuove linee tranviarie. In questo modo, oltre a rendere più efficienti i sotto servizi, saremo in grado di intervenire in maniera agevole in caso di guasti anche quanto il nuovo tram entrerà in servizio».