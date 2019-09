​Fine cantieri: riapre corso Argentina. È rimasto chiuso per 90 giorni

di Alberto Rodighiero

PADOVA - Questa mattina riapre il tratto di corso Argentina in corrispondenza del ponte su via Vigonovese. Un evento che, simbolicamente, va ad archiviare quella che i padovani ricorderanno come l'estate dei cantieri. A 90 giorni dalla chiusura al traffico della carreggiata est sud, in mattinata, attorno alle 9, verrà completamente rimosso il cantiere che per tutta la stagione estiva ha messo a dura prova la pazienza degli automobilisti. Potrebbe volerci qualche giorno in più, invece, per la riapertura al traffico di via Vigonovese interrotta in corrispondenza del cavalcavia. La strada, dopo oltre quattro mesi di interruzione, dovrebbe tornare alla normalità entro la metà della settimana. Nel frattempo via Vigonovese rimane interrotta in prossimità del ponte. Il traffico viene deviato su via Bellisario e su via Uruguay.