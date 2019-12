Appalti al Bo, in 16 a giudizio per corruzione: giro di 370mila euro

PADOVA - Il gup Claudio Marassi ha rinviato a giudizio 16 persone accusate a vario titolo di corruzione, turbativa d'asta e abuso d'ufficio nell'ambito di un'inchiesta che nel 2017 ha coinvolto il settore Edilizia e sicurezza dell'Università di Padova.



L'indagine aveva portando allo scoperto presunte corruzioni messe in atto da quello che la Procura ha individuato come «dominus», il manager dell'Ateneo Ettore Ravazzolo, originario di Vicenza.



Secondo l'accusa Ravazzolo, con la collaborazione di altri funzionari pubblici e con la complicità di piccoli impresari, avrebbe pilotato gare per 370 mila euro per piccole manutenzioni alle strutture universitarie. In cambio avrebbe ottenuto la risistemazione della sua casa a Valdagno, e del suo trullo in Puglia. Ravazzolo - è l'ipotesi della Procura - avrebbe realizzato gare sotto soglia, prediligendo sempre gli stessi impresari che si sarebbero accordati per avvicendarsi nella rotazione, a scapito di altri piccoli imprenditori che si trovano nella lista dei fornitori dell'università. Il processo, nel quale l'Università di Padova si è costituita come parte civile, prenderà avvio il 13 maggio prossimo

