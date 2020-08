Violenta grandinata si abbatte su Correzzola: chicchi grossi come noci

CORREZZOLA - Violenta grandinata a Correzzola, accompagnata da pioggia, ma con chicchi di ghiaccio consistenti e grossi come noci, con danni rilevanti su colture e autovetture. La frazione di Civè risulta essere la più colpita: intorno alle 15.30, preceduto da forti folate di vento, il cielo si è fatto scuro e poi ha scaricato per oltre mezz'ora una autentica gragnola di grandine, in certi momenti anche secca. Ultimo aggiornamento: 20:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA