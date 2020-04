Albignasego, in distribuzione i buoni spesa e i pacchi solidali

ALBIGNASEGO - Da oggi, sabato 4 aprile, fino a sabato 11 i cittadini di Albignasego in difficoltà potranno richiedere i buoni spesa per acquistare prodotti alimentari. Sono inoltre a disposizione centinaia di pacchi solidali che persone generose hanno donato all’interno degli undici negozi e supermercati che hanno aderito al progetto “Spesa SOSpesa”. Per coloro che invece si trovano in difficoltà a pagare bollette, farmaci, generi non alimentari il Comune di Albignasego ha istituito un conto corrente nel quale effettuare donazioni, mettendo subito a disposizione 60mila euro. L’Iban è IT87Y0306912117100000301074 intestato a “Fondo di solidarietà emergenza Covid-19 Comune di Albignasego.

«Come prevedono l'ordinanza della Protezione civile e le linee guida dettate da Anci Veneto - spiega il sindaco Filippo Giacinti - i buoni spesa sono destinati ai nuclei familiari residenti nel Comune che non dispongono di una giacenza bancaria o postale, alla data del 29 marzo 2020, superiore a 5 mila euro e che non possiedono titoli mobiliari o di Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, investimenti finanziari o similari per un valore superiore 5 mila euro. Tra quanti presenteranno domanda, verrà data priorità a chi, in conseguenza delle restrizioni alle attività lavorative, ha perso, interrotto o diminuito il lavoro, non beneficia già, pur avendone fatto richiesta, di ammortizzatori sociali, reddito di cittadinanza o contributi sociali comunali, e ancora ha minori e/o disabili a carico». In subordine, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, verranno valutate anche le richieste di altre tipologie di persone.

I buoni spesa saranno assegnati e consegnati a seguito della verifica della domanda presentata da parte dei Servizi sociali comunali scaricando dal sito internet del Comune di Albignasego l'apposito modulo o telefonando alle assistenti sociali ai numeri 049 8042256, 049 8042257 e 049 8042204, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30. © RIPRODUZIONE RISERVATA