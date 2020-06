Vo' rinasce con i vini della solidarietà, testimonial il prof. Crisanti

Ultimo aggiornamento: 16:04

VO' (Padova) - Vo', da primae focolaio di coronavirus d’Italia,. Parte dal territorio e dall’eccellenza dei vigneti e della produzione di vino la rinascita di Vo', con un progetto per ricominciare e finanziare allo stesso tempo la ricerca sul coronavirus. Testimonial d'eccezione, direttore del laboratorio diil, con il nuovo marchio Vo' sono stati scelti come protagonisti della ripartenza.Saranno venduti per sostenere la ricerca sul Covid-19 e per aiutare la ripresa economica di Vo'. Per ogni bottiglia venduta, al prezzo di 4,95 euro, in collaborazione e con la partecipazione dei supermercati aderenti all’iniziativa, 1 euro sarà donato all’Università di Padova per contribuire alla ricerca scientifica sul Covid-19.Inoltre, 10 centesimi andranno al Comune di Vo’ come sostegno alla ripresa economica. Sono già state consegnate oltre 15mila bottiglie.«A causa della pandemia, la Cantina Colli Euganei ha subito una perdita che abbiamo stimato intorno al 40% del fatturato - spiega, Direttore della Cantina Colli Euganei -. Siamo una realtà fortemente radicata nel territorio, con 550 viticoltori associati, 3 milioni di bottiglie prodotte l’anno, di cui il 90% DOC e DOCG e un prodotto che è destinato per il 75% al mercato italiano e per il 25% a quello estero. Con la passione e l’impegno di sempre, ripartiremo unendo qualità e solidarietà, perché si deve ripartire tutti insieme. Dal punto di vista enologico, gli esperti annunciano che sarà un'ottima annata».Oggi - 12 giugno - Vo' vuole rinascere, iniziando proprio dalla sua forte identità, legata al valore della tradizione, del territorio, della vocazione vitivinicola. E la ripresa partirà da questa identità di produttori di vino DOC e DOCG, con il nuovo marchio VO', che nasce dalla collaborazione tra il territorio, le istituzioni e la Cantina Colli Euganei.Un marchio che porta orgogliosamente il nome del luogo, per identificare solidarietà e rilancio economico. La Cantina Colli Euganei produrrà i nuovi vini Vo', per cui è stato studiato uno stile e un concept nuovo rispetto alle altre collezioni. Le vendite e le prenotazioni dei nuovi vini Vo’ sono già iniziate e le catene di supermercati sono intervenute in partnership nel progetto.