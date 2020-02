Coronavirus. La rivolta dei cittadini a Vo' Euganeo, cori di protesta e striscioni: ​"Ridateci la libertà" Foto

Coronavirus a Vo' Euganeo , le ultime notizie. Fino a ieri avevano provato a sdrammatizzare, cercando di guardare il bicchiere mezzo pieno e inventandosi nuovi giochi pur di stare insieme.

Oggi, però, dal piccolo paese blindato di Vo' iniziano a sollevarsi i malumori dei commercianti arrabbiati per l'isolamento. Ieri alle 11 decine di cittadini si sono riunite in piazza: vino e salami per per tutti, ma anche striscioni e cori di protesta. "Ridateci la libertà" e "Zaia vieni a Vo'" sono i due slogan che hanno accompagnato il presidio. I negozianti e i gestori dei locali chiedono almeno la possibilità di poter vendere la propria merce a chi vive fuori dal paese. "L'isolamento - dicono - rischia di ucciderci".

