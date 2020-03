Seconda vittima padovana, un ex autista di 68 anni con tumore ai polmoni. In isolamento la compagna

PADOVA - Era un paziente con una grave malattia pregressa l'uomo deceduto oggi all'ospedale di Padova, la seconda vittima nella città euganea da quando è iniziata la crisi sanitaria.

Lo si è appreso da fonti della Regione Veneto: la vittima, un 68enne della provincia, ex autista, era malato da tempo ed è deceduto per effetto di patologie polmonari e oncologiche. L'esito del test per la positività al Sars Cov-2 era arrivato tre giorni fa, facendo scattare il ricovero dell'uomo, prima a Cittadella e poi a Padova.

Positiva al coronavirus anche la sua compagna, che quindi è stata posta in isolamento.

