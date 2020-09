Tre casi di positività Covid alla Virtus Padova, un atleta ricoverato in ospedale

La Virtus Basket Padova comunica che nella giornata odierna sono stati riscontrati 3 casi di positività al Covid19 tra i giocatori del gruppo della serie B. Gli esami a cui si sono sottoposti tutti gli altri componenti del gruppo – giocatori, staff tecnico e dirigenziale – sono risultati negativi. Si è quindi in attesa nei prossimi giorni di ulteriori 2 riscontri. Uno degli atleti sarebbe ricoverato.



La Virtus Padova assicura di essere «in contatto con gli uffici competenti dell’ULSS e continuerà a seguire con il massimo scrupolo le procedure emanate dalla FIP. Gli allenamenti della squadra di Serie B, così come le amichevoli previste questa settimana con Bam e Verona, vengono momentaneamente sospesi allo scopo di garantire il ritorno in campo con la massima sicurezza.

La società è particolarmente vicina ai suoi sfortunati atleti e confida in una loro rapida guarigione».