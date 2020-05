VIGONZA - «Sto andando a trovare un'amica!». E si becca 550 euro di multa. Una donna di 88 anni di Vigonza è stata fermata ieri dagli agenti della Polizia locale di Vigonza in via Paradisi, nella frazione di Peraga, mentre camminava a piedi. Quando i vigili le hanno chiesto dove stesse andando, la donna ha risposto che si stava recando a casa di un'amica che non vedeva da prima della quarantena.

«L'amica non rientra nella sfera dei congiunti», le hanno risposto gli agenti che hanno dovuto procedere con la sanzione che è di 550 euro.



A dar voce alla disperazione della nonna è stata la nipote, I. M.: «Mia nonna ha preso 550 euro di multa perché in via Paradisi l'hanno fermata e ai vigili ha detto che non andava da una congiunta, ma da una sua amica - spiega la nipote -. Ha risposto in maniera onesta e sincera dicendo la verità, e in giro ci sono persone che escono inventandosi congiunti mai esistiti. Mia nonna prende 820 euro di pensione al mese e questi soldi non li ha. Lei ha sempre rispettato tutto nella vita, paga sempre prima della scadenza le bollette. Non voglio fare la vittima, ma mi sembra davvero esagerato: ai giardini di Peraga giocavano a calcetto un sacco di ragazzi tutti senza maschera e mia nonna a 88 anni il primo giorno che esce si becca la multa. Se invece di dire la verità rispondeva che stava passeggiando e basta, la multa non se la prendeva! Alla fine la pagheremo noi perché lei non vuole fare querele o ricorsi».

«Di questa faccenda non so nulla anche perché esiste la privacy - ha detto l'assessore Rosario Agricola -. Tuttavia ricordo alla famiglia della signora che è sempre possibile fare ricorso contro le multe al Giudice di Pace o al Prefetto».



La notizia è arrivata anche all'orecchio dei consiglieri di opposizione Damiano Gottardello e Filippo Pastore che hanno parlato di «tolleranza e rispetto della legge a corrente alternata da parte dell'amministrazione. I nomadi sono bellamente arrivati, in più ondate, a Vigonza e nessuno li ha visti o fermati, tanto meno hanno pensato di sequestrare l'area perché abusivamente occupata. Invece un'anziana che dice la verità e non cerca sotterfugi, riceve una multa come premio. All'assessore diciamo che è facile essere forti con i deboli e così a pagarne le conseguenze sono i cittadini onesti e virtuosi. A questo punto esigiamo da parte dell'assessore Agricola e del sindaco Marangon tolleranza zero anche nei confronti del campo nomade abusivo di via Oberdan che deve essere immediatamente sgomberato».

